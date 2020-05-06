Acun Ilıcalı'dan gönüllüler takımına: Sayenizde dünya çapında şikayet aldık!

'Survivor 2020'de haftanın büyük ödülünü kazanan gönüllüler takımı, jet skilerle ulaştıkları lüks malikanede ödülün bir parçası olan 80'ler partisi ile geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. İletişim ödülü oyunu öncesinde konuşan Evrim Keklik, partide gecenin ilerleyen vakitlerine kadar dans edip şarkılar söylediklerini vurgularken, "Çok eğlendik, bizim için harikaydı" dedi.

'DÜNYA KADAR ŞİKAYET ALDIK'

Malikanenin komşularının önemli isimler olduğunu belirten yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, komşulardan birinden şikayet aldıklarını söyledi. Konuyu hallettiklerini belirten ünlü televizyoncunun, “Teşekkür ederiz, sayenizde dünya çapında şikayet almış olduk. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözleri dikkat çekti.