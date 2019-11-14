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  3. Acun Ilıcalı'dan garsonlarıyla başı belada olan Nusret'e destek

Acun Ilıcalı'dan garsonlarıyla başı belada olan Nusret'e destek

Acun Ilıcalı'dan garsonlarıyla başı belada olan Nusret'e destek

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan sosyetik kasap Nusret Gökçe, ABD’nin New York şehrindeki garsonlarıyla mahkemelik olmuştu. Zor günlerden geçen Nusret'e Acun Ilıcalı'dan destek geldi.

Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde açtığı restoranlarla kendisinden sıklıkla söz ettiren Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York şehrinde yer alan mekanındaki çalışanları işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan garsonların dava açması ile devam eden süreçte ABD Federal Mahkemesi, Nusret'e 250 bin dolar ceza vermişti.

GARSONLARDAN FLAŞ İDDİALAR

Tazminat davası açan garsonlar Nusret'in kendilerine mafya babası gibi davrandığını, hatta bir arkadaşlarının çıplak elle limona dokunduğu için işten çıkartıldığını söyledi. Nusret Gökçe ile yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı ise Instagram hesabından paylaşım yaparak Gökçe'ye destek oldu.

ACUN ILICALI'DAN DESTEK

Yaşananlar karşısında zor günler geçiren Nusret'e en büyük destek Acun Ilıcalı'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, şunları dile getirdi: "Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafından binlerce Türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret'e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edecektir."


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