Acun Ilıcalı'dan Fox TV haberlerine ilk açıklama: Düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır

Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek Fox TV'ye dava açtı. İki programın aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilişkişi raporu; Acun Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili haberlerin basında yer almasının ardından Acun Ilıcalı, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: "Bilindiği üzere TV8, her zaman telif ücretini ödeyerek orijinal TV formatlarını satın almakta ve yayınlamaktadır. “Yemekteyiz” adlı programımız da bunlardan biridir. Dolayısıyla ciddi bir telif ödediğimiz bu programın birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp, “Sofrada” adıyla yayınlamak, düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak biçimde adaletin önüne taşımaya kararlıyız."