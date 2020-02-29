Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2020 bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlara geliyordu. Ancak Survivor 2020 yarışması, ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor'un yeni bölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı nedeniyle, TV8 yayın akışından çıkartıldı. Survivor 2020'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise TV8 tarafından açıklanacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'ın 25 Şubat Salı günü yayınlanan bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Önceki bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında eleme adayını belirlemek üzere oylama yapılmış ve ilk eleme adayı Derya Can Göçen olmuştu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS’i alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. En çok SMS'i Ersin ve Barış aldı. Barış haftanın ikinci eleme adayı olarak Melis'i gösterdi. Ersin ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak Mert'i gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Derya Can Göçen, Tuğba Melis Türk ve Mert Öcal oldu. Acun Ilıcalı ise bu hafta Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Survivor'da elenen isim Tuğba Melis Türk oldu. Melis Survivor'dan ağlayarak değil, kendi engellerini aşarak ve güzel dostluklar kazanarak gittiğini söyledi.