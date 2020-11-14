Acun Ilıcalı'dan Exxen ile ilgili flaş açıklamalar: Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz

Acun Ilıcalı, “İnsanlar artık kendini dijitale zorunlu hissediyor. Bu dönem belli bir yaş grubunun dijitalle buluşmasını sağladı. Aslında bu dönem hızlandırılmış kurs oldu. 3 ayda 3 yıl ileriye gittik” dedi.

Ocak ayında başlaması planlanan Exxen platformu için birçok program, dizi ve çeşitli yarışmalar konusunda bilgiler geliyor. Acun Ilıcalı da proje hakkında detaylı bilgiler verdi:

“Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Bu da belli bir bütçe oluşturabilirsin demek. Exxen başka dünya. Her şeyi dibine kadar yapabilirsin. Komedi dünyasında mahrum kaldığımız ve ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı yok.

Çok iyi isimlerle anlaştık. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. 5 dakika olan, 45 dakika olan bir sürü içerik olacak. Yeni bir eğlence dünyası diyebiliriz.

Burada dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Ciddi rakipler var ama aslında biz farklı kulvarlardayız. Bütün benliğimizi Exxen’e verdik. Şu an birinci hedefimiz bu. Büyük bir risk alarak giriyoruz. İnşallah batmayız…”