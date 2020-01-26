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Acun Ilıcalı'dan Elazığ için yardım kampanyası

Acun Ilıcalı'dan Elazığ için yardım kampanyası

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın dört bir yanından destek yağmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı Twitter'dan yaptığı açıklama ile sahibi olduğu TV8 kanalında düzenleyeceği canlı yayınla yardım kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların başında Acun Ilıcalı da geliyor. Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı o açıklama:

Bu akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8’de saat 20.00’de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.


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