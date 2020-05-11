Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım!

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, yıllar önce annesiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ilıcalı siyah beyaz fotoğrafa "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notunu yazdı.

Ilıcalı'nın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi. Acun Ilıcalı, annesi İlknur Ilıcalı ve babası Ergün Ilıcalı'yı 1990 yılındaki bir trafik kazasında kaybetmişti.