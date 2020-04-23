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  3. Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa'nın bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Dominik'te kızı Melisa'yla olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla duygulandırdı. Karantina nedeniyle yan yana gelemeyen Kızları Yasemin ve Melisa'nın dans ettikleri videoyu paylaşan Ilıcalı, "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber.." notunu düştü. Ilıcalı'nın videosu milyonlarca kez izlendi...


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