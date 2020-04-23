Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber

Dominik'te kızı Melisa'yla olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla duygulandırdı. Karantina nedeniyle yan yana gelemeyen Kızları Yasemin ve Melisa'nın dans ettikleri videoyu paylaşan Ilıcalı, "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber.." notunu düştü. Ilıcalı'nın videosu milyonlarca kez izlendi...