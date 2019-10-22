Acun Ilıcalı'dan duygulandıran 'Max' paylaşımı
Yetenek Sizsiniz yarışmasında şampiyon olarak herkesin sevgisini kazanan Max adlı köpek, geride bıraktığımız gün öldü. Acun Ilıcalı da Max'i unutmadı.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 3. sezonunda finale çıkıp şampiyonluğa ulaşan akıllı köpek "Max", geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı. Max'in sahibi Ali Yeşilırmak'ın duygusal mesajının ardından bir paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.
'ACINI PAYLAŞIYORUM'
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: