Acun Ilıcalı'dan canlı yayında itiraflar: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var!

Survivor çekimleri için uzun zamandır Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...

* Survivor’da takımlar karışacak. Eşit olduğunu düşünmüyoruz takımların, tam anlamıyla denk olması lazım.

* Ersin son zamanlarda köpeğiyle ilgili konuşmaya başladı, hep köpeğinden bahsediyor. Ersin’e söylemedik bunu ama her gün köpeğinden bahsediyor. Bu durum bizi de çok üzüyor.

* Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.

* Azerbaycan’a SMS açmadık çünkü Azeri kardeşlerimiz devamlı Perviz’e SMS atacağı için Perviz şampiyon olurdu. Biz adaletten taviz vermedik, vermeyeceğiz de bütün Azeriler, Perviz’e oy verecekti çünkü.

* Survivor finali gönül ister ki Türkiye’de olsun ama dönemezsek burada olacak. Çekimleri haziran ayında bitirmeyi planlıyorduk ama şimdi ne olacak ben de bilmiyorum.

* Birleşme partisi nasıl olacak sorularına cevabım; Enstrüman çalan arkadaşlar evlerinden bize katılacaklar. Görüntü ile burada bizimle olacaklar onlar oradan çalacak yarışmacılar da burada şarkı söyleyecek.

* Alp Kırşan’la yollar ayrılmadı kendisini çok severiz. Görüşmeye devam ediyoruz.