Acun Ilıcalı'dan canlı yayında itiraflar: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var!
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından dün canlı yayın yaptı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ilıcalı, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Survivor çekimleri için uzun zamandır Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...
* Survivor’da takımlar karışacak. Eşit olduğunu düşünmüyoruz takımların, tam anlamıyla denk olması lazım.
* Ersin son zamanlarda köpeğiyle ilgili konuşmaya başladı, hep köpeğinden bahsediyor. Ersin’e söylemedik bunu ama her gün köpeğinden bahsediyor. Bu durum bizi de çok üzüyor.
* Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.
* Azerbaycan’a SMS açmadık çünkü Azeri kardeşlerimiz devamlı Perviz’e SMS atacağı için Perviz şampiyon olurdu. Biz adaletten taviz vermedik, vermeyeceğiz de bütün Azeriler, Perviz’e oy verecekti çünkü.
* Survivor finali gönül ister ki Türkiye’de olsun ama dönemezsek burada olacak. Çekimleri haziran ayında bitirmeyi planlıyorduk ama şimdi ne olacak ben de bilmiyorum.
* Birleşme partisi nasıl olacak sorularına cevabım; Enstrüman çalan arkadaşlar evlerinden bize katılacaklar. Görüntü ile burada bizimle olacaklar onlar oradan çalacak yarışmacılar da burada şarkı söyleyecek.
* Alp Kırşan’la yollar ayrılmadı kendisini çok severiz. Görüşmeye devam ediyoruz.