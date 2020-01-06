Acun Ilıcalı'dan beklenen hamle geldi! Yeni aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı takibe aldı
Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'dan beklenen hamle geldi. Ilıcalı, sevgilisini sosyal medyadan yakın takibe aldı.
Şeyma Subaşı ile Kasım 2018'de yollarını ayıran Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı birlikteliğiyle gündemden düşmüyor. Son olarak 'O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında kameranın dans ederken zoom yaptığı genç kadının Altunkaya olduğunun ortaya çıkmasından sonra ikili iyice mercek altına alındı.
ACUN TAKİBE ALDI
Yaşananların ardından herhangi bir açıklama yapmayan Ilıcalı, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir hamle yaptı. Ilıcalı, hesabını gizli kullanan Çağla Altunkaya'yı Instagram hesabından takip etmeye başladı.