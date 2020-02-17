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  3. Acun Ilıcalı yine şovunu yaptı! Survivor 2020'ye damga vurdu

Acun Ilıcalı yine şovunu yaptı! Survivor 2020'ye damga vurdu

Acun Ilıcalı yine şovunu yaptı! Survivor 2020'ye damga vurdu

Survivor 2020, dün akşam TV8'de ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın detaylarının yanı sıra, Acun Ilıcalı'nın yarışmaya 3 farklı araçla gelmesi sosyal medyayı yine salladı.

Merakla beklenen Survivor 2020'de hasret son buldu, yarışma TV8 ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle yayınlandı. Reytinglerde de başarısını göstererek tüm kategorilerde birinciliği elde eden Survivor, ilk günden herkesi ekrana kilitledi. 

KURAL BOZMADI

Her yıl Survivor Adası'na bambaşka araçlarla giriş yapan Acun Ilıcalı, bu sene de kural bozmadı. Bu sene Survivor Adası'na gelirken 3 farklı araç tercih eden Acun Ilıcalı'nın en çok konuşulan aracı ise 3 tekerlekli kırmızı spor aracı oldu.

Sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya yorum yağarken, Ilıcalı'nın kullandığı kırmızı aracın adının Polaris Slingshot olduğu öğrenildi. 


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