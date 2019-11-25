Acun Ilıcalı yıllar sonra itiraf etti! 'Televizyon tarihimdeki en korkutucu anımdı'

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam ekrana geldi. Geceye ise Acun Ilıcalı'nın, Beyaz'ın bir sorusu üzerine hayatında yaşadığı en korkutucu televizyon kazasını anlatması damga vurdu. Ilıcalı, Var Mısın Yok Musun'da başlarına gelen bir olayı anlattı.

Acun Ilıcalı, 11 sene önce Var Mısın Yok Musun'daki yayın kazasını "Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı" sözleriyle şöyle anlattı:

"Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. Var Mısın Yok Musun'da Afganistan'dan Türkiye'ye

gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı. 45 yıldır ailesini görmemiş, Afganistan'da bırakıp gelmiş. Artık ailesinin izini de kaybetmiş. 45 yıl sonra televizyon yayınında Afganistan'daki bir köyde kız kardeşi görüyor. Bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik.

'KIZ KARDEŞİNİ GÖRÜNCE BAYILDI'

Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık. Hekim yarışırken kız kardeşi kapı açıldı içeri girdi. 45 yıl sonra kız kardeşini karşısına gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum."