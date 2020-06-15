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  3. Acun Ilıcalı yeni sürat teknesi aldı! İlk kez böyle görüntülendi
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:51 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı yeni sürat teknesi aldı! İlk kez böyle görüntülendi

Acun Ilıcalı yeni sürat teknesi aldı! İlk kez böyle görüntülendi

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüp Çeşme'deki yazlığına gitmişti.

Ünlü televizyoncu önceki gün Çeşme’de yeni sürat teknesiyle ilk kez görüntülendi. Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nu da alarak deniz turuna çıktı. Ünlü televizyoncunun keyifli anları objektiflere yansıdı.

Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı: Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok.

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