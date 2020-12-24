Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'de bombaları peş peşe patlatıyor! Bir dizi daha görücüye çıktı

Acun Ilıcalı’nın yeni bombası Exxen sürpriz transferlerine devam ederken Twitter hesabından yeni transferleri duyurmaya devam ediyor.



Exxen'in yeni sürprizi Vahşi Şeyler adlı dizinin afişde yayınlandı. Dizinin afişinin yayınlanmasının ardından Vahşi Şeyler oyuncuları kim? Vahşi Şeyler konusu ne? gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı.

Depo Film ve I Content'in yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda Erkan Tunç'un oturduğu senaryosunu Alper Alpözgen kaleme aldığı Vahşi Şeyler 20 dakikadan oluşan 8 bölüm olarak yayınlanması bekleniyor.

VAHŞİ ŞEYLER KONUSU

Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.

VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI KİM?

Vahşi Şeyler oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.