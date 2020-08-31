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  3. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hülya Avşar'ın yemeğinde: Büyük buluşma!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hülya Avşar'ın yemeğinde: Büyük buluşma!

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hülya Avşar'ın yemeğinde: Büyük buluşma!

Acun Ilıcalı, uzun süredir gizli yaşadığı aşkını artık ilan etmekten çekinmiyor. Instagram hesabından zaman zaman fotoğraf paylaşan Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da aralarında bulunduğu bir buluşmada Hülya Avşar'la yemek yedi. O anları sosyal medyadan yayınlayan Ilıcalı'nın karesi büyük ilgi gördü.

Uzun süredir İstanbul'da olmayan Hülya Avşar yaz tatilini Ayvalık'ta yaptı. Burada yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı ile bir araya gelen Hülya Avşar keyifli vakit geçirdi. Ilıcalı hemen her sene yapmaya çalıştıkları Ayvalık buluşmasına sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı da getirdi ve bu yemeğe ait kareyi ‘Büyük buluşma’ notuyla paylaştı.

Ayvalık’ta buluşan Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’a, Ayça Çağla Altunkaya, Helin ve Leyla Avşar eşlik etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı; “Büyük buluşma” notunu paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için “Ayvalık, Hülya, Acun… Geleneksel buluşma” açıklamasını yazdı. Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya hayranlarının dikkatini çekerken binlerce yorum yapıldı.

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