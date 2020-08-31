Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hülya Avşar'ın yemeğinde: Büyük buluşma!

Uzun süredir İstanbul'da olmayan Hülya Avşar yaz tatilini Ayvalık'ta yaptı. Burada yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı ile bir araya gelen Hülya Avşar keyifli vakit geçirdi. Ilıcalı hemen her sene yapmaya çalıştıkları Ayvalık buluşmasına sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı da getirdi ve bu yemeğe ait kareyi ‘Büyük buluşma’ notuyla paylaştı.

Ayvalık’ta buluşan Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’a, Ayça Çağla Altunkaya, Helin ve Leyla Avşar eşlik etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı; “Büyük buluşma” notunu paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için “Ayvalık, Hülya, Acun… Geleneksel buluşma” açıklamasını yazdı. Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya hayranlarının dikkatini çekerken binlerce yorum yapıldı.