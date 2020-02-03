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  3. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya fena yakalandı! Ünlü sunucunun paylaşımı aşkı ele verdi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya fena yakalandı! Ünlü sunucunun paylaşımı aşkı ele verdi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya fena yakalandı! Ünlü sunucunun paylaşımı aşkı ele verdi

Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya gitti. Ilıcalı'yı 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı. Çiftin birlikte olduğu ise sunucu Martha Stewart çektiği selfie ile ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı yine belgelendi. Dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart, yaptığı paylaşım ile ilişkiyi bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun'un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa da birlikte Amerika'ya Super Bowl finalinde yakalandı.

O PAYLAŞIMDA ORTAYA ÇIKTILAR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Acun Ilıcalı, Amerika seyahatinden bol bol paylaşım yaptı. Tek başına seyahate gittiği düşünülen Acun'un herkesten gizlediği 30 yaş küçük aşkıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Ünlü sunucu Martha Stewart, Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla'nın baş başa olduğu görüldü. Fotoğrafta 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın başını 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın omzuna koyması da dikkatlerden kaçmadı.


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