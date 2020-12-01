Acun Ilıcalı suskunluğunu bozdu! MasterChef Uğur'un diskalifiyesi sonrası tepkilere ilk yanıt

TV8'in sevilen programı 'MasterChef Türkiye 2020', 29 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacının diskalifiye edildiği bölümle ekranlara geldi. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Uğur Deniz Yılmaz'ı öne çağırdı. Somer Şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Son 8'e kalma başarısı gösteren Uğur, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim" ifadelerini kullandı.



ACUN ILICALI: BUNU KİMSEYE ANLATAMAZDIK

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, "Acun Dedi ki" başlıklı yazısı ile yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile Uğur'un diskalifiyesi hakkında gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı. Ilıcalı'nın konuyla ilgili şunları dile getirdiğini belirtti;



Acun, şu üç mesajı verdi:

- BİR: Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

- İKİ: Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

- ÜÇ: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım.