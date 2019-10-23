Acun Ilıcalı Survivor'ın ilk yarışmacısını açıkladı! O ismi duyan şaştı kaldı
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor hakkında bomba bir açıklamada bulundu. Survivor'un ilk yarışmacısının, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularından Ersin Korkut olduğunu dile getirdi.
Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. MasterChef ve O Ses Türkiye'den bahseden Ilıcalı, Survivor'un ilk yarışmacısını da duyurdu.
SURVIVOR'UN İLK YARIŞMACISI: ERSİN KORKUT
Yeni sezonu merakla beklenen Survivor hakkında konuşan Acun Ilıcalı, bu sezonun bomba olacağını ifade ederek yarışmaya katılacak ilk ismi resmen açıkladı. Ilıcalı, bu sezon Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını belirtti. Bu sezon full yeni kadro olacağını ve eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını söyleyen Ilıcalı, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut'un yarışmada olacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, zayıf olarak görünen Ersin Korkut'un avantajının daha büyük olacağını da ekledi.
ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ne zaman yayınlanacağı hakkında da bilgi veren Ilıcalı, 2020 Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağını söyledi.