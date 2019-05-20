Acun Ilıcalı Survivor'daki büyük sürprizi açıkladı! İşte Survivor'a katılacak 2 yeni isim!

Acun Ilıcalı konseyde sürprizi açıklarken "Önümüzdeki günlerde unutulmayan Survivor yarışmacıları sizinle oyun oynamak için 4 günlüğüne buraya gelecekler. Unutulmayan isimlerden bazıları Dominik'e gelecek. Hem eğlenceli olacağını düşüyoruz hem de değişiklik olacak. Aynı zamanda eski yarışmacıları hep mukayese ediyoruz, ödül için eskiler ve yeniler oynayacak. Güzel takım geliyor siz de çok güzelsiniz" dedi.







ACUN ILICALI SURVİVOR'A KATILACAK İSİMLERİ AÇIKLADI!



Acun Ilıcalı adayı gelecek iki ismi de açıkladı. Nagihan ve Ogeday önümüzdeki günlerde Dominik'te olacak. Acun Ilıcalı Sema'nın da çok katılmak istediğini ancak ikizinin adada bulunduğundan bunun doğru olmayacağını düşündüklerini açıkladı.



