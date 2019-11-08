Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Survivor'daki ilk yarışmacının Ersin Korkut olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında bu sene yarışacak ikinci ismi de duyurdu. 'Survivor'un ilk şampiyonu, tekrar ünlü yarışmaya katılıyor. Başarılı televizyoncu, Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle 'Survivor 2020' kadrosunda yer alacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, "Survivor'a bir kere katılan kişilerin yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubat ayında başlayacağız kısmetse" dedi.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle:

- Yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün.

- Botoks da yaptırmıyorum, bir şey de yaptırmıyorum. Bu bizim ailenin genleri olabilir. Gece yarısı yemek yemem. Bizim kilo almamamız lazım, frene basıyorum. Haftada 3 gün futbol, 3 gün de ayak tenisi oynadığım oluyor.

-Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmışımdır ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili (Murat Boz ve Aslı Enver'i kast ediyor) durum şu; çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler.

Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin.