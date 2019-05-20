Acun Ilıcalı Survivor Hikmet'in son durumunu açıkladı!

Acun Ilıcalı açıklamasında 'Hikmet ile ilgili ilk raporda ayağına kırık yok ama bir hasar var. Hasarın büyüklüğü de birkaç gün içerisinde belli olacak. Şu anda net bir şey söyleyemiyoruz. Net bir durumun belli olması için iki üç güne ihtiyaç olduğunu düşüyoruz. Çok üzücü bir olay her iki takım için de şok oldu' dedi.

SURVİVOR'DA HERKESİ AĞLATAN OLAY!





Survivor'da dün şoke eden bir sakatlık yaşandı. Survivor son bölümde ise fragmana korkunç anlar yansıdı. Yeni bölümde dokunulmazlık oyununa çıkacak yarışmacılar hiç beklemedikleri bir olay yaşadı.

Bu akşam yayınlanacak olan yarışmada Hikmet ile Yusuf karşı karşıya geliyor. Rekabetin had safhaya çıktığı yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşıyor ve dizinden sakatlanıyor. Hikmet'in çığlığı tüm adayı inletiyor.

Diğer yarışmacılar Hikmet'in o halini gördüğünde ağlamaya başlıyor. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalışıyor.



