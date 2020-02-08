Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin tanıtım fragmanını yayınladı!
Survivor 2020 yarışmasının merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı, bu sene yarışacak olan 'ünlüler-gönüllüler' takımını açıkladı.
Survivor 2020'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından 'Survivor 2020' ünlüler-gönüllüler takımlarının kadrosunda kimlerin yer alacağını duyurdu ve yarışmanın tanıtım videosunu yayınlandı. İşte 16 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Survivor 2020 yarışmacıları...
SURVIVOR 2020 ÜNLÜLER KADROSU
Mert Öcal - Oyuncu
Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu
Uğur Pektaş - Oyuncu
Sercan Yıldırım - Milli futbolcu
Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni
Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu