Acun Ilıcalı 'Survivor 2020'nin ilk görüntülerini paylaştı: Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi!

TV8'in merakla beklenen yarışması 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'den ilk görüntüler yayınlandı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medyayı adeta salladı. Ilıcalı'nın, "Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi" diyerek paylaştığı videoda, gönüllüler takımında yarışacak Evrim'in isyanı binlerce kişi tarafından tıklandı.

TANITIMDAKİ İDDİALI SÖZLER AKILLARA GELDİ

Survivor'un tanıtım videosunda Evrim şöyle konuşmuştu: "Bu yıl Evrim, Survivor'a gidecek. Survivor, Evrim geçirecek. Siz de bu Evrim'i görmek istiyorsanız beni izleyin."

Ancak 29 yaşındaki Evrim Keklik adlı yarışmacı, ada hayatının 5'inci gününde verdiği röportajda, tanıtımdaki iddialı sözlerinden oldukça farklı bir profil çizdi.

"MORALİM ÇOK BOZUK"

"Gerçekten çok kötüyüm. Bunları annem görmesin tamam mı, lütfen. Önce buraya gelip bir gün deneme yapsaydık, yemin ederim yarışmaya katılmazdım. Çok zor. Ağlayamıyorum, gücüm yok, İnsanlardan utanıyorum. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat yemek ishal yapıyor. Minderde oturmak istiyorum. Gerçekten moralim çok bozuk. Bana lütfen insan gibi bir çay, kahve verebilir msiniz?"

"PARKURA GELENE KADAR ANAN AĞLIYOR"

"Adanın dışında bir insanla sohbet etmek istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. Parkur zor değil, ama parkura gelene kadar anan ağlıyor. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Yastık yok, dümdüz yatıyorsun. Pislik cabası. Daha ne söyleyebilirim ki?"

Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve 'Survivor 2020' merakla beklenmeye başladı...