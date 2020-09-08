Acun Ilıcalı sordu Saba Tümer yanıtladı: Mert Öcal çok erken elendi!

Saba Tümer'in, Survivor Mert Öcal ile ilgili açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu. Acun Ilıcalı, o anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü sunucu, Acun Ilıcalı'nın "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, 'Mert'e yazık oldu' diyorlar" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

"MERT'İN OLDUĞUNU BİLSEYDİM..."

Saba Tümer, "Çok doğru çünkü çok erken elendi. Bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.

Mert Öcal, övgü dolu açıklamanın ardından "Saba ile All Star'a (Survivor) gelelim mi?" diyerek güldü. Saba Tümer'in "En iyi olduğun yer neresi" sorusuna yakışıklı oyuncu, "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada, istesem iyi oynardım. Renk katmak için" karşılığını verdi.

Mert Öcal, 'Survivor 2020'deki voleybol oyununda kötü bir performans sergilemişti. Acun Ilıcalı, maç öncesi iddialı olan Mert Öcal'a göndermelerde bulunmuştu.