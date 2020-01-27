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  3. Acun Ilıcalı son rakamı açıkladı! Elazığ için ne kadar para toplandı?

Acun Ilıcalı son rakamı açıkladı! Elazığ için ne kadar para toplandı?

Acun Ilıcalı son rakamı açıkladı! Elazığ için ne kadar para toplandı"

Elazığ'daki depremzedeler için dün akşam TV8'de Tek Yürek Kampanyası gerçekleştirildi. Bu hareketiyle alkış toplayan Acun Ilıcalı, toplanan son rakamı sosyal medya hesabından açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Pek çok ünlü isimden maddi ve manevi destek yağarken, en büyük hareket Acun Ilıcalı'dan geldi. Ünlü televizyoncu, TV8'de Tek Yürek Elazığ depremi yardım kampanyası düzenledi.

NE KADAR TOPLANDI?

TV8'de yayınlanan TV8'de Tek Yürek bağış programında 51 milyon lira toplandı. Acun Ilıcalı, geceden elde edilen reklam gelirleriyle birlikte ise son rakamın 60 milyon TL'yi geçtiğini Instagram hesabından açıkladı.


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