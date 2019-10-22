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  3. Acun Ilıcalı şoke eden yarışmacı! 'İlk kez böyle biriyle karşılaşıyorum'

Acun Ilıcalı şoke eden yarışmacı! 'İlk kez böyle biriyle karşılaşıyorum'

Acun Ilıcalı şoke eden yarışmacı! 'İlk kez böyle biriyle karşılaşıyorum'

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'O Ses Türkiye'nin 6'ncı bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Sahneye çıkan Şahina adındaki yarışmacının kariyer hedefi herkesi şaşırttı. Ilıcalı "Hayatımda ilk defa karşılaşıyorum" dedi.

Şahina, "Amerika'dan geliyorum ama aslen Türkmenistanlıyım. Ağustos ayında seçmeler için geldim, İstanbul'da yaşayan teyzemde kalıyorum" dedi.

Yarışmacının performansını beğenip takımına katan Hadise, "Kolorado'da ne iş yapıyorsun?" sorusuna, "Kriminoloji okuyorum. Aslında müziğe merakım küçüklükten beri var. Bir de FBI'da çalışmak istedim, FBI ajanı olarak. Çünkü dillerim var. Ama müzikte ilerlemek istiyorum" yanıtını aldı.

"NE GÜZEL HEDEFLERİN VAR" 

Yarışmacının ilginç açıklaması üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Ne güzel hedeflerin var. Bir şey araştırmak istersek seni ararız artık bundan sonra. Hayatımda ilk defa 'ajan olmak istedim' diyen biriyle karşılaşıyorum" şeklinde espri yaptı.

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