Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu... Survivor'daki malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Corona virüsü salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlanmasıyla birlikte Survivor’da da ödüllerde değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacıları sık sık başka ülkelere götüren Acun Ilıcalı, bu sene ise ödülleri Dominik’te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başladı. Acun Ilıcalı yarışmacıların büyük ödülleri için ise dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor.

Survivor 2020’de ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadelesi sonunda kazanan takıma ödül olarak verilen lüks villanın sahibi oldu. Daha önce Acun Ilıcalı malikanenin sahibini açıklamazken sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

AÇIKLAYAN İSİM HAKAN HATİPOĞLU OLDU

Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi. Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony’ye ait olduğu açıklandı.