Acun Ilıcalı Sihirli Annem açıklaması nedir? Sihirli Annem ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı Sihirli Annem açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı yeniden çekilecek ve yeni platformu olan Exxen'de yayınlanacak Sihirli Annem ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunudu. Acun Ilıcalı "Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu. Madem bu kadar seviyor, ben de yenisini yapayım dedim." dedi...

ACUN ILICALI SİHİRLİ ANNEM AÇIKLAMASI

Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk olan Acun Ilıcalı "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak.