Acun Ilıcalı "Şeyma Subaşı'yla evlendiğine pişman mısın?" sorusuna böyle cevap verdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Şeyma Subaşı ile ilgili soruları yanıtlayan Ilıcalı eski eşini savundu. Ilıcalı: “Şeyma ile evlendiğine pişman mısın?” sorusunu “Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil” yanıtını verdi.



Ilıcalı: Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda.

Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj.

Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar.

Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var.” ifadelerine yer verdi.