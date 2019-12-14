Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!

İşte Şeyma Subaşı'ya sorulan sorular ve yanıtları...

HAMİLELİĞİN SIRASINDA ACUN SENİ MİAMİ'YE Mİ GÖNDERDİ?

Evli bir adamdan hamile kaldığım için ve bu kişi de çok ünlü bir insan olduğundan dolayı merak edilen biri haline geldim. İstanbul'da dışarı çıkamaz hale geldim. Ben zaten Amerika'da doğum yapmak istiyordum. Hamileliğimi de orada geçirdim. Kendim gitmek istedim. 4-5 ay kaldım. Orada doğumumu yaptım çok rahattım. Kimse yanımda yoktu. İngilizcem de yoktu. 23 yaşındaydım. Hep Allah'a sığındım.

OĞULCAN ENGİN VE BURCU ESMERSOY İLE NEDEN ARTIK GÖRÜNMÜYORSUN?

Oğulcan hala benim canım kardeşim. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler. Kardeş, kardeşe küstü gibi oldu. Ortamlar değişti. Hayat böyle gitti... O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, Acun abisiyle birlikte...Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun' dedi. Ben de story'lerime falan koydum. Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için... Baskın karakterim... Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir. Çok enerjim var...

KISKANILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Hayır... Bende kıskançlık güdüsü yok, belki de bu yüzden düşünmüyorum. Hiçbir zaman kötü niyetli kıskanmadım.

TEKRAR EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Yengeç burcuyum. Her ortamdan kendimi çıkarmayı biliyorum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Evlilik hayatımda da hiç yaşamadım. Ama ben böyle bir ailede büyüdüm. Benim yaşadığım hayatt şartlarından dolayı buraya geldim. İki kere Kur'an'ı bitirdim, namaz kılıyordum.

BAZI MAGAZİN PROGRAMLARININ SENİNLE DERTLERİ NE?

Türkiye'de Şeyma Subaşı diye bir figür oluştu. Çok seveni de oldu, çok sevmeyeni de oldu. Şeyma Subaşı ile ilgili kötü haberler çok haber oldu ve izlenildi. Şeyma ne kadar iyi bir şey yaparsa yapsın ilgi çekmez. Bu onların beni sevmedikleriyle ilgili değil, tanımıyorlar ki beni..

PHOTOSHOP YAPIYOR MUSUN?

Fotoğrafı renkleriyle oynayıp koymayı seviyorum. Yüzümde sivilce çıkmışsa neden koyayım, tabi o kısmı yok ediyorum. Fotoğraf çekme açılarını biliyorum. İnceltmiyorum kendimi, yapacaksam kalınlaştırabilirim.