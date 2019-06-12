Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra yükselişe geçti!

Fransa’da görkemli bir törenle dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti Silivri’de jet hızıyla boşanmıştı. Acun Ilıcalı'nın o günden sonra takipçi sayısında ciddi bir artış gözlendi. Acun Ilıcalı'nın an itibari ile Instagram'da 7.5 milyon, Twitter'da ise 4,9 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Facebook hesabında ise 1.7 milyon hayranı bulunuyor.



