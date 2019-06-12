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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:00

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra yükselişe geçti!

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra yükselişe geçti!

En çok takip edilen Türkler arasında yer alan Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadaki takipçi artışı devam ediyor.

Fransa’da görkemli bir törenle dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti Silivri’de jet hızıyla boşanmıştı. Acun Ilıcalı'nın o günden sonra takipçi sayısında ciddi bir artış gözlendi. Acun Ilıcalı'nın an itibari ile Instagram'da 7.5 milyon, Twitter'da ise 4,9 milyon takipçisi bulunuyor.  Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Facebook hesabında ise 1.7 milyon hayranı bulunuyor.

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