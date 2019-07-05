Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı neden boşandı?

Erhan Öztürk’ün haberine göre, Fransa'nın sahil kasabası St. Tropez'de 18 Eylül 2017'de günlerce konuşulan bir düğünle evlenen çift boşanma kararını 21 Kasım'da aldı ve bu çerçevede bir boşanma protokolü hazırladı.

10 MİLYONLUK EV ALINACAK

Silivri Adliyesi'ndeki boşanma davası Ilıcalı, avukatı Dr. Av. Hakan Öncel'in başvurusuyla açıldı. Taraflar imzaladıkları protokole harfiyen uyma taahhüdünde bulundu. İşte imzalanan o protokolün detayları: Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiçbir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa'nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak. Taraflar yapılan protokolde taahhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek.