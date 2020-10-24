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  • Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hasretine dayanamadı! Londra'ya uçtu
24 Ekim 2020 Cumartesi 11:20 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hasretine dayanamadı! Londra'ya uçtu

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hasretine dayanamadı! Londra'ya uçtu

Acun Ilıcalı, bir süredir yanında olan kızı Melisa'yı annesi Şeyma Subaşı'ya teslim ettikten sonra Londra'da yaşayan sevgilisi Çağla Altunkaya'nın yanına gitti. Ilıcalı'nın sürekli sevgilisinin arkasından yürümesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

MELİSA GİDİNCE SOLUĞU AŞKININ YANINDA ALDI

Ilıcalı, bir süredir tatilde olan eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı yanına almasının ardından Londra'da eğitim gören sevgilisinin yanına gitti. Birlikte alışveriş yapan çift, kendisini tanıyan Türklerin objektiflerine takıldı.

Sevgilisinin aksine maskesiz olan Acun Ilıcalı'nın keyifsiz halleri ve sürekli Altunkaya'nın arkasından yürümesi dikkatler kaçmadı.

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