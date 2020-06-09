Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek'te tur attı!

Pandemi süresince 'Survivor' yarışması nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı, aylar sonra İstanbul’a geldi. Önceki gün Bebek’te objektiflere yansıyan başarılı televizyoncu, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Acun Ilıcalı, muhabirlerin soruları üzerine “Sokaktan aldığımız enerji muhteşem. Bu süreçte çok dua da aldık. En çok çocuklarımı, onların kokusunu özledim” cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN ÇABALADILAR

Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'da eşlik etti. Ayça Çağla Altunkaya, gazetecileri görünce Acun Ilıcalı'nın yanından hemen uzaklaştı. Ilıcalı, sevgilisiyle görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı.

Acun Ilıcalı bir süre önce sevgilisiyle birlikte bir pozunu paylaşmış ve sosyal medyada dikkat çekmişti.