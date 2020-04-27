Acun Ilıcalı resti çekti! Nisa Survivor'dan eleniyor mu?

Survivor 2020 yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşıyor. 21 yaşında olan Nisa'nın ağlama görüntüleri izleyicileri şoke etti. Survivor'da adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.

YASİN'DEN TEPKİ

Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarış devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor. Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, Yasin'e 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi. Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine ağlamaya başlayan Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.

İLETİŞİM OYUNUNDA AĞLADI

Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünü kazanan gönüllüler aileler ile mesajlaşmıştı. Nisa ailesine 'burada olmak istemiyorum, yarışmak istemiyorum! Sadece sizin yanınızda olmak istiyorum' mesajını yazmıştı. Nisa'nın mesajlarına, ailesi 'bizim için dayanmaya çalış, istesen de gelemezsin sınırlar kapalı' yanıtını vermişti. Nisa bu mesajlardan sonra gözyaşlarına boğulmuştu.

ERSİN'İN AYAKKABILARINI GÖLE ATTI

Dün akşam yayınlanan bölümde ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Oyun öncesi Ersin'den ayakkabı isteyen Nisa yarışmaya, Ersin'in ayakkabısıyla çıkmıştı. Finalde oyunu kaybeden Nisa sinirlenip ayakkabıları ayağından çıkarıp göle fırlattı. Nisa'nın bu hareketi tepki topladı.