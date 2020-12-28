Acun Ilıcalı kurduğu Exxen'e büyük rakip! 30 Ocak'ta başlıyor

Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen yayın hayatı için geri sayıma başlarken birçok ünlü isim ve programla anlaşma sağladı. Güçlü kadrosu ile 1 Ocak'ta yayınlanmaya hazırlanan Exxen'e bir rakip geldi. 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna dahil etti. Gain TV'nin sessiz sedasız ilerleyerek yayın hayatını duyurması Acun Ilıcalı'ya rakip olacak yorumlarını beraberinde getirdi.



NTV'de uzun yıllar yöneticilik yapan Cem Aydın Gain TV'nin başında yer alacak. Gain TV, Vedat Milor, Berk Keklik, MFÖ, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Ahmet Mümtaz Taylan, Mücbir Sebepler gibi birçok kişiyi çatısı altında topladı.