28 Aralık 2020 Pazartesi 11:18 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı kurduğu Exxen'e büyük rakip! 30 Ocak'ta başlıyor
Ünlü yapımcı ve televizyoncu 'Türkiye'nin ilk dijital platformu' sloganıyla yola çıktığı Exxen için geri sayıma başladı. Birçok ünlü ismi çatısı altına toplayan Exxen 1 Ocak'ta izleyici ile buluşmaya hazırlanırken Gain TV'den bir atak geldi. Exxen'e rakip olmaya hazırlanan Gain TV 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.
Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen yayın hayatı için geri sayıma başlarken birçok ünlü isim ve programla anlaşma sağladı. Güçlü kadrosu ile 1 Ocak'ta yayınlanmaya hazırlanan Exxen'e bir rakip geldi. 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna dahil etti. Gain TV'nin sessiz sedasız ilerleyerek yayın hayatını duyurması Acun Ilıcalı'ya rakip olacak yorumlarını beraberinde getirdi.
NTV'de uzun yıllar yöneticilik yapan Cem Aydın Gain TV'nin başında yer alacak. Gain TV, Vedat Milor, Berk Keklik, MFÖ, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Ahmet Mümtaz Taylan, Mücbir Sebepler gibi birçok kişiyi çatısı altında topladı.