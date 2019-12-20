Acun Ilıcalı kaç kez evlendi kaç çocuğu var Acun Ilıcalı'nın eşleri ve çocukları kimdir?

Geçtiğimiz yıllarda Acun büyük kızı Banu'yu Efe Ceyhun ile dillere destan bir düğünle evlendirmişti. Acun Ilıcalı ikinci evliliğini 2003 yılında Zeynep Ilıcalı ile yaptı. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evlilikten de 2 çocukları oldu. Her iki çocuğu da kız. Acun Ilıcalı Zeynep Ilıcalı ile birlikteyken sunduğu televizyon programı Var Mısın Yok musun'da Şeyma Subaşı ile tanıştı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın aşkı Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdi. 2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.

ACUN ILICALI EVLİLİKLERİ

Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ ile henüz 19 yaşındayken evlendi. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Acun Ilıcalı, 2017 yılında da son eşi Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Peki Acun Ilıcalı'nın evlilikleri neden bitti kaç çocuğu var, isimleri neler? İşte Acun Ilıcalı'nın eşleri ve çocukları;

ACUN ILICALI İLK EŞİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyndan uzak duran Seda Başbuğ medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. İlk kez görüntülenen Seda Başbuğ gençliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

ACUN ILICALI'NIN İKİNCİ EŞİ ZEYNEP ILICALI KİMDİR

Acun Ilıcalı ikinci evliliğini boşandıktan 10 yıl sonra yaptı. Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi olarak Zeynep Ilıcalı'yı seçmişti. Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın evliliği 2003 yılında gerçekleşti. O dönemde Acun Ilıcalı henüz bir medya patronu değil, yeni ünlenen bir televizyon muhabiriydi. Acun Ilıcalı'nın ikinci karısı ile olan evliliğinden 2 kızı daha oldu.

ACUN ILICALI SON EŞİ ŞEYMA SUBAŞI

Acun Ilıcalı son eşi Şeyma Subaşı ile henüz evliyken birlikte olmaya başladı. Yasak aşkı ile gündem olan Acun Ilıcalı, söylentilere kulaklarını tıkadı ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden bir de çocuk sahibi oldu. Acun Ilıcalı boşandıktan sonra üçüncü kez nikah masasına oturdu. 2017 yılının yazında Şeyma Subaşı ile dillere destan bir düğünle evlendi. Çiftin aşklarının meyvesi olan kızları Melisa Ilıcalı da anne ve babasının düğününde yer aldı.

Acun Ilıcalı büyük aşkı Şeyma Subaşı ile sunuculuğunu yaptığı televizyon programı Var Mısın Yok musun'da tanıştı. İlişkisi döneminde Zeynep Ilıcalı ile boşanma kararı aldı. 2016 yılında da Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında yaptığı evliliği noktaladı.

ACUN ILICALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR

Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.

BANU ILICALI

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı, kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evlilinden.

YASEMİN VE LEYLA ILACALI

Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğinden 2 kızı var. Kızlarından birinin ismi Yasemin diğerinin ismi Leyla Ilıcalı.

MELİSA ILICALI

Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Melisa Ilıcalı babasına çok düşkün.

Acun Ilıcalı kimdir?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.

Show TV'ye girişi

Acun Ilıcalı, Esat isminde bir arkadaşıyla birlikte hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Burada çocukluk arkadaşı olan Göktuğ Sevinçli'nin çalıştığını öğrenince televizyona gelerek İlker Yasin'i ziyaret etmiştir. Daha sonra aldığı teklif üzerine spor muhabiri olarak işe başlamıştır. Bu dönemde Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmak zorunda kalmıştır. 2002 yılında da "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programını sunmaya başlamıştır. 2004 senesinde de "Acun Medya" isimli şirketi kurmuştur. Daha sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Söyle Söyleyebilirsen, Yok Böyle Dans ve O Ses Türkiye gibi programların sunuculuğunu üstlenmiştir.

Star TV'ye geçişi

Acun Ilıcalı, 2013 yılında Show Tv'den ayrılarak Star TV'ye geçmiştir. Bu dönemde Sekiz.com ve acunn.com isimli internet sitelerini kurmuştur. Bunun yanında Shop90 isimli televizyon kanalına %40 oranla ortak olmuştur. Daha sonra Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" kanalını (%70 sahibi) satın almıştır. 2014 yılında da Star TV'den ayrılmıştır.

Tv8 hayatı

Yayın hayatını Tv8'de sürdüren Acun Ilıcalı, Ninja Warrior Türkiye, Para Bende, Hülya Avşar Show, Arda'nın Mutfağı, Aileler Yarışıyor, Ver Fırına, Kel Alaka, Akademi, Ütopya, Rising Star Türkiye, İşte Benim Stilim ve 3 Adam gibi programları kanalında yayınladı. 2016 yılında da "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başladı. 7 Ekim 2016 tarihinde de TV8,5 adlı spor kanalını kurdu. Öte yandan Ilıcalı, 2005 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2011 senesinde de ?2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek listede 62. sıraya yükselmiştir.

Özel yaşamı

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapmıştır. Bu birliktelikten Banu adında bir kızı olmuştur. Çift, 1993 senesinde ayrılmışlardır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile ikinci evliliği gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu birlikteliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur. 2013 senesinde de Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı doğmuştur. 12 Temmuz 2016 tarihinde de eşi Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşandı.