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31 Mayıs 2019 Cuma 10:51 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:09

Acun Ilıcalı Itır Esen'le aşk yaşadığı iddiası hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı Itır Esen'le aşk yaşadığı iddiası hakkında ilk kez konuştu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önceki gün Levent’te görüntülendi. Ilıcalı, Itır Esen'le aşk yaşadığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Adı Itır Esen’le anılan Acun Ilıcalı, aşk dedikoduları hakkında da ilk kez konuştu: “Itır’la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum" dedi.

(Hürriyet)

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