Acun Ilıcalı Itır Esen'le aşk yaşadığı iddiası hakkında ilk kez konuştu

Adı Itır Esen’le anılan Acun Ilıcalı, aşk dedikoduları hakkında da ilk kez konuştu: “Itır’la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum" dedi.

(Hürriyet)