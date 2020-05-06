Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kareleri sosyal medyayı salladı!
Acun Ilıcalı ile uzun süredir aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, koronavirüs salgını sonrası Dominik'te mahsur kalmıştı. İkilinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Yapımcı Acun Ilıcalı ve 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun’un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.
DOMİNİK’TE KALDI
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya’nın, Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde olduğu ortaya çıkmıştı.
30 YAŞ FARK VAR
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.