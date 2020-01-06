Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşkı belgelendi! İlk kareleri ortaya çıktı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bir süredir aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Kasım 2018'de Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Ilıcalı'nın, son olarak yeni sevgilisi Çağla Altunkaya ile aşkı belgelendi.

İLK KARELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yaz aylarında yakınlaştığı 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı'nın yüzünü güldüren yeni aşkının ilk karesi de ortaya çıktı. İlişkileri hakkında sessiz kalan ikilinin geçtiğimiz haziran ayında çekilen bir karesi basına sızdı ve aşk belgelenmiş oldu.

ACUN TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz yaz aylarında birkaç kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve çağla Altunkaya aşkının ilk hamlesi geçtiğimiz günlerde geldi. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da çağırdı. Altunkaya'nın çekimlerde olduğu ise bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesiyle ortaya çıktı. Bu olayın ardından yeni bir hamle yapan Ilıcalı, Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.