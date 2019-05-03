Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığını iddia etmişlerdi! Deren Talu'dan flaş hamle

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızı Deren Talu hakkında geçtiğimiz günlerde 'Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı, Ilıcalı'nın kendisine Londra'da bir ev aldığı' iddiaları magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

SİNEM UMAŞ VE EMİNE AKKAYA'YI ŞİKAYET ETTİ

'Gelinim Olur Musun?'un isimli eski programın yarışmacısı Sinem Umaş, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiayı ortaya atmıştı. Deren Talu ise iddialar ardından açıklama yapmış, böyle bir durumun olmadığını, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. Deren Talu, hakkında iddialarda bulunduğunu ileri sürdüğü Sinem Umaş ve medyum Emine Akkaya'yı savcılığa şikâyet etti.

"TANINMIŞLIĞINDAN FAYDA SAĞLAMAK İSTENİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şikayet dilekçesinde, şüphelilerin belli bir kötü niyet ve etkin bir çaba ile ithamlarda bulunulduğunun tespit edildiği ileri sürüldü. Dilekçede, Talu'nun sözde Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı, bu sebeple Ilıcalı'nın eşinden boşandığı, Deren Talu'ya Ilıcalı tarafından maddi kazanımlar temin edildiği, Londra'da Talu'ya daire alındığı gibi çirkin yakıştırmaların sanki gerçekmiş gibi sosyal medya üzerinden kamuoyunu duyurulduğu belirtildi. Talu'nun tanınmışlığından fayda sağlanmak istenildiği ve kişilerin kötü niyetli hedefleri arasında kendisini bulduğu ileri sürüldü.

Dilekçede, "Somut durumda şüpheliler tarafından ortaya atılan iftira, müvekkilin asılsız ithamlar ve iddialarla ülke magazin gündeminde yer almasına ve şüphelilerin ikrar etmiş oldukları yayınları nedeniyle kamuoyunda müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan binlerce yorum, haber ve röportaj yapılmasına, müvekkilin kitle iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesine sebebiyet verilmiştir" denildi.

Dilekçe kapsamında Sinem Umaş ve Emine Akkaya'nın atılı suç kapsamında hakkında kamu davası açılması talep edildi.



Kaynak: Sabah