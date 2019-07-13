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  3. Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Itır Esen'e yasak

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Itır Esen'e yasak

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Itır Esen'e yasak

Bir dönem Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme oturan genç manken Itır Esen estetik yaptırmak istediğini ancak annesinin izin vermediğini dile getirdi..

Adı Acun Ilıcalı, aşk dedikodularına karışan 2017'de Miss Turkey birincisi Itır Esen'e estetik engeli geldi. Genç manken Itır Esen estetik olmak istediğini fakat annesinden onay çıkmadığını ifade etti.

Itır Esen’in hem adaşı, hem de yeğeni olan manken Itır Esen’in vücudunda tek sevmediği yer; burnu.

Ancak burnunu yaptırmak isteyen Esen'e annesinden onay çıkmıyor. Genç manken, durumu şöyle anlattı: "Estetik ameliyat olup burnumu yaptırmayı çok istiyorum. Instagram’daki takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüğüm için. Ama annem izin vermiyor." (Kaynak: Magazin Max)

 

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