Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'den şaşırtan cevap!

Model Itır Esen sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Itır Esen bugün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi ve kendisi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Esen 'Bence senin birden fazla sahte hesabın var' sorusuna 'Yok dümdüz kendimden stalk atıyorum' cevabını verdi.

STALK NEDİR?

Stalk, sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi anlamını barındırıyor.

ITIR ESEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan beri en büyük hayali modellik yapmak olan ve birçok dergi ve defilede yer alan güzel mankenin halası ismini de aldığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'dir.

Itır Esen, 1.80 olan uzun boyu sayesinde genç yaşta modellik hayatında kendini fark ettirebildi. Spora da ilgi duyan Esen, profesyonel modellik hayatına başladığı zaman spora ara verdi. Spor geçmişine da sahip başarılı model, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi başarılı isimlerin podyumlarında boy gösterdi.

Itır Esen geçtiğimiz gün verdiği röportajda "Survivor, YouTube projesi üzerine çalışmaya başlayınca Acun Ilıcalı'yla görüşme imkanımız oldu. Haftanın 2-3 günü deneme çekimleri yapıyoruz. Yeni bir proje olduğu için zaten kendisi de yakından ilgileniyor. Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya 'nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm." şeklinde konuşması aşk iddialarını kuvvetlendirdi. Şu anda Survivor Youtube kanalında Yusuf Akbaş ile program sunuculuğu yapıyor.