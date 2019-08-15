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  3. Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen herkesi şaşırttı!

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen herkesi şaşırttı!

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen herkesi şaşırttı!

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Itır Esen sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Itır Esen'in sıcak hava rekoru kırıldığı günlerde sweatshirt giymesi takipçilerini şaşırttı.

Itır Esen'in bir takipçisi genç modele 'Sen nerede yaşıyorsun biz burada eridik sıcaktan sen sweat giyiyorsun' diyerek mesaj attı. Esen bu mesaja 'Bunlardan çok fazla yazmışsınız hoohdilerin içinde çok mutlu ve günde hissediyorum o yüzden giyiyorum, hayır terlemiyorum' yanıtını verdi.

Itır Esen ile Acun Ilıcalı hakkında çıkan aşk iddialarının ardından her iki taraf da bu iddiaları yalanlamıştı. Acun Ilıcalı çıkan haberler hakkında Itır ile aralarında bir şey olmadığını Itır'ın çok başarılı bir çalışma arkadaşı olduğunu dile getirmişti.

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