Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen annesi ile fotoğrafını paylaştı!

Başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in paylaştığı "Annem" filminin galası yapıldı.Film ekibinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı gala, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Filmin oyuncularından Itır Esen galaya annesi ile katıldı. Esen mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Itır Esen annesi ile çektirdiği fotoğrafı '#annem galasından annemle' notu ile paylaştı.



