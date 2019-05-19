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  3. Acun Ilıcalı hastaneye kaldırılan yarışmacısını teselli etti!

Acun Ilıcalı hastaneye kaldırılan yarışmacısını teselli etti!

Acun Ilıcalı hastaneye kaldırılan yarışmacısını teselli etti!

Acun Ilıcalı kötü bir sakatlık yaşayan Hikmet'i ambulansa bindirirken teselli etti. Acun Ilıcalı 'Survivor böyle bitmemeliydi? diyerek gözyaşları döken Hikmet'e 'Sakin olmasın' diyerek telkinlerde bulundu

Survivor Türkiye Yunanistan'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümün tanıtımı yayınlandı. Hikmet dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Hikmet'in hastaneye kaldırılırken 'Survivor böyle bitmemeliydi?' dediği duyuldu. Survivor Ekstra yorumcusu Semih 'Acun Ağabey'i ikinci kez böyle görüyorum! Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti' dedi.

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