Acun Ilıcalı hastaneye kaldırılan yarışmacısını teselli etti!

Survivor Türkiye Yunanistan'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümün tanıtımı yayınlandı. Hikmet dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Hikmet'in hastaneye kaldırılırken 'Survivor böyle bitmemeliydi?' dediği duyuldu. Survivor Ekstra yorumcusu Semih 'Acun Ağabey'i ikinci kez böyle görüyorum! Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti' dedi.



