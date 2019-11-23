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  3. Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı! 'Senin için iptal ederim'

Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı! 'Senin için iptal ederim'

Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı! 'Senin için iptal ederim'

O Ses Türkiye'nin son bölümünde Hadise gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programının jürilerinden olan Hadise, erkek kardeşinin az önce baba olduğunu ancak çekimler nedeniyle hastaneye gidemediğini söyledi. O anlarda gözyaşlarına boğulan Hadise'ye Acun Ilıcalı'da büyük bir jest geldi. 

'ÇEKİMLERİ İPTAL EDERİM'

Popçunun haline üzülen Acun Ilıcalı, "Çekimleri iptal ederim. Senin mutluluğun önemli" dedi. Duygusal anlar yaşayan Hadise ailesiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

İŞTE O ANLAR:


Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
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