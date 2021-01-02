Acun Ilıcalı genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinden paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk kez paylaşım yaptı.



Ayça Çağla Altunkaya'nın da karede yer alması dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa büyük ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ayça Çağla Altunkaya, Instagram hesabındaki profil resmini de değiştirdi. Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı ile çekilmiş̧ pozunu profil resmi yaptı.