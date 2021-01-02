02 Ocak 2021 Cumartesi 16:03 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinden paylaşımda bulundu. Jüri ile objektiflere poz veren Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla ilk kez paylaşım yaptı. Ilıcalı'nın sevgilisiyle yaptığı ilk paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile olan bir pozunu Instagram profil resmi yaptı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinden paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk kez paylaşım yaptı.
Ayça Çağla Altunkaya'nın da karede yer alması dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa büyük ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Ayça Çağla Altunkaya, Instagram hesabındaki profil resmini de değiştirdi. Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı ile çekilmiş̧ pozunu profil resmi yaptı.