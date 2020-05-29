Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8266
  • 7,5991
  • 378.679
  • 104895
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısına resti çekti: Onunla asla çalışmam!
29 Mayıs 2020 Cuma 12:11 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısına resti çekti: Onunla asla çalışmam!

Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısına resti çekti: Onunla asla çalışmam!

Acun Ilıcalı, kavgalı olduğu eski Survivor yarışmacısının yeniden yarışmaya katılacağına dair iddialara yanıt verdi. Ilıcalı, kendisine küfür ve hakarette bulunduğu için davalık olduğu Taner Tolga Tarlacı ile ilgili, "Yapımlarımda ona asla yer vermem" dedi.

Cüneyt Özdemir, sosyal medya kullanıcılarından gelen Taner Tolga Tarlacı sorusunu Ilıcalı'ya yöneltti. Daha öncede kendisine hakaret ve küfür ettiği için Tarlacı ile davalık olan Ilıcalı "Şahsım hakkında söylediği o çirkin sözlerden sonra ona herhangi bir yapımımda asla yer vermem. Allah onun da gönlüne göre versin" dedi.

"SURVIVOR'DA YARIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Taner Tolga Tarlacı'nın gelecek sene Survivor'da yarışıp yarışmayacağı hakkındaki soru üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. O şahsın benimle ilgili söylediği çirkin sözlerden sonra onunla bir yapımda çalışma şansım yok" ifadelerini kullandı.

Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında Survivor'da yarışmış ve sıra dışı hareketleriyle adından sıkça söz ettirmişti.


HSK açıkladı! Adliyeler açılıyor...
Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'
ABD'de bir ilk! O iki kelime yasaklandı
Volkswagen'den flaş karar! 2.1 milyar euroya satın aldı
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
'Gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik'

'Gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cem Yılmaz lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı!

Yatmadan önce salatalık yerseniz faydasına inanamayacaksınız...